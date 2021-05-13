سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بحلول عيد الفطر
القاهرة- أ ش أ:
هنأ لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة الشعب المصري؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال ليتشيانج في منشور على موقع فيسبوك، الخميس: "إنه من دواعي سروري أن أتوجه بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. وأتمنى لكم دوام التوفيق والسعادة والصحة".
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