سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بحلول عيد الفطر

10:36 ص الخميس 13 مايو 2021
سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بحلول عيد الفطر

سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج

القاهرة- أ ش أ:

هنأ لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة الشعب المصري؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال ليتشيانج في منشور على موقع فيسبوك، الخميس: "إنه من دواعي سروري أن أتوجه بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. وأتمنى لكم دوام التوفيق والسعادة والصحة".

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