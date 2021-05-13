الرئيس الفلسطيني يبحث هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي آخر تطورات الأحداث

12:32 ص الخميس 13 مايو 2021
الرئيس الفلسطيني يبحث هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي آخر تطورات الأحداث

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكالات

‏تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالاً هاتفيًا اليوم الخميس، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عباس أكد خلال الاتصال الهاتفي أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين.

وشدد على أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا مع كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة.

محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القدس غزة اسرائيل

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