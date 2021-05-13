النائب العام السوداني: أخطرنا القوات المسلحة رسميًا بتسليم المتورطين في مقتل شخصين

السودان - (أ ش أ)

أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر مساء الأربعاء، أنه أخطر رسميًا القوات المسلحة السودانية بتسليم الأشخاص المتورطين في مقتل شخصين في ذكرى إحياء فض الاعتصام والمتمثلين في الشخص الذي أمر بإطلاق النار والأشخاص الذين أطلقوا النار مع تسليم الأسلحة للنيابة.

وأوضح النائب العام السوداني، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية، أنه تم إصدار عدد من المنشورات تمنع استخدام القوة المفرطة في مواجهة التجمعات السلمية، مشيرا إلى أن التجمعات السلمية وحق التعبير مكفولا بنص الوثيقة الدستورية والقانون، مضيفا أن استخدام أي قوة بدون إذن النيابة هو خروج عن القانون.

وأشار إلى أن التجمع كان سلميًا ولم تخرج عنه أي إشارات إلى عنف ولم تحدث أي احتكاكات في ذكرى فض الاعتصام لإحياء ذكرى فض الاعتصام، موضحا أن التحريات أسفرت أن بعد انتهاء إفطار رمضان تحرك بعض الشباب في شارع النيل بالقرب من الإذاعة سينما بلونايل سابقا (التوجيه المعنوي حاليا)، وأن هناك أشخاصا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية يطاردون المتظاهرين وذلك بعد انتهاء الفعالية، مما أسفر عن مقتل شخصين.