اشتباكات عنيفة بين اليهود وعرب إسرائيل وسط تفاقم الاضطرابات

12:17 ص الخميس 13 مايو 2021
اشتباكات عنيفة بين اليهود وعرب إسرائيل وسط تفاقم الاضطرابات

اشتباكات عنيفة بين اليهود وعرب إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

اندلعت مواجهات عنيفة بين اليهود وفلسطينيي الداخل في عدة بلدات إسرائيلية مساء الأربعاء.

وتجددت أعمال الشغب في "اللد" التي شهدت أعمال عنف دامية أمس، برغم إعلان حظر التجول.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اشتعلت النيران في سيارة شرطة في البلدة الواقعة جنوب شرق تل أبيب.

وأصيب مواطن يهودي في عكا شمالي البلاد بجروح خطيرة على أيدي متظاهرين عرب، بحسب التلفزيون الإسرائيلي.

وتردد أن مجموعة من اليهود اليمينيين المتطرفين في بات يام، جنوب تل أبيب، هاجمت المتاجر العربية وتعرض أحد السكان الفلسطينيين لهجوم وحشي بالهراوات، وفقا لتقارير إعلامية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن محتجين يهود رشقوا بالحجارة عربيا كان يقود سيارته في مدينة حيفا، وصدم الرجل أحد مهاجميه وأصابه.

وذكر الشرطة في طبرية أن متظاهرين يهود رشقوا سائقا عربيا بالحجارة مما أدى لإصابته بجروح.

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد إرسال جنود إلى البلدات لاستعادة الهدوء لكن وزير الدفاع بيني جانتس رفض ذلك.

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