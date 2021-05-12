وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش سيستهدف رموز حماس في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

يعتزم مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي تكثيف عملياته العسكرية التي تستهدف قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الجيش سيستهدف "رموز حكم حماس" في القطاع.

وقالت إنها أعلنت بالفعل عن ضربة وشيكة على وزارة المالية في وسط مدينة غزة، من أجل أن تصعب على حماس السيطرة المالية.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض إسرائيل اقتراحات لوقف عملية حارس الأسوار في قطاع غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (مكان).

وكانت إسرائيل حتى الآن تستهدف إلى حد كبير إنتاج الصواريخ، ومنشآت التخزين والتدريب، وكذلك المواقع العسكرية والقادة رفيعي المستوى.

يشار إلى أن ثلاثة أيام من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل أسفر عن مقتل 65 فلسطينيًا في غزة من بينهم 16 طفلاً وخمس سيدات ومسن وإصابة 365 شخصًا بجراح، فيما لقى سبعة إسرائيليين حتفهم.