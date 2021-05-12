مسيرات لبنانية تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة والقدس

10:59 م الأربعاء 12 مايو 2021
مسيرات لبنانية تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة والقدس

احتجاجات لبنان

بيروت - ( د ب أ )

انطلقت مساء اليوم الأربعاء مسيرات بالسيارات في عدة مناطق لبنانية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة والقدس.

وانطلقت مسيرات السيارات في الضاحية الجنوبية لبيروت في مدينة النبطية جنوب لبنان ومنطقة الهرمل شرق لبنان، والبقاع الغربي، وجابت عدد من الشوارع، وحمل المشاركون في المسيرات الأعلام اللبنانية والإعلام الفلسطينية وأعلام حزب الله.

وأطلق المشاركون في المسيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت هتافات "عالقدس رايحين شهداء بالملايين" كما صدحت الأغاني الفلسطينية.

من جهة أخرى أعلنت قناة "النار" التابعة لحزب الله، أن أصوات التكبيرات ارتفعت مساء اليوم الأربعاء في المآذن وعلى الشرفات في عدد من المناطق اللبنانية تلبية لدعوة أطلقها "حزب الله" تعبيرًا عن النصرة والتضامن مع أهل فلسطين.

يذكر أن مواجهات كانت قد اندلعت قبل أيام في مدينة القدس بين الجنود الاسرائيليين والمواطنين الفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وردت القوات الإسرائيلية بقصف مناطق في غزة، فيما قصفت الفصائل الفلسطينية في غزة عدد من المدن الإسرائيلية، وأسفرت المواجهات التي لا تزال مستمرة عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

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