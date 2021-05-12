الإمارات وصربيا تعتمدان ممر سفر آمن للحاصلين على لقاح كورونا

10:19 م الأربعاء 12 مايو 2021
الإمارات وصربيا تعتمدان ممر سفر آمن للحاصلين على لقاح كورونا

لقاح كورونا

أبوظبي - (د ب ا)

وقعت الإمارات وصربيا مذكرة تفاهم لإعتماد ممر سفر آمن بين البلدين للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتقضي المذكرة بالاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية في البلدين مايتيح للحاصلين على التطعيم التنقل بين الدولتين اعتبارا من 15 مايو الجاري "دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول والتي يتم تحديثها بما يضمن ويجعل السفر في ظل الظروف الحالية أكثر أماناً وسلامة للجميع".

وتم توقيع المذكرة عبر تقنية الاتصال المرئي، ووقعها عن الجانب الإماراتي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعن الجانب الصربي تاتيانا ماتيك وزيرة التجارة السياحة والاتصالات.

وسيتطلب من المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من الإعفاء من الحجر في كلا البلدين إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد للفيروس، بالتطبيقات الالكترونية المعتمدة أو الشهادات الصادرة من الجهات الصحية، ويتاح للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري للفيروس من خلال التطبيقات الالكترونية.

الإمارات صربيا لقاح كورونا السفر الآمن

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