العاهل السعودي يوجه بإعادة تأهيل مستشفى "ابن الخطيب" العراقي

08:46 م الأربعاء 12 مايو 2021
العاهل السعودي يوجه بإعادة تأهيل مستشفى "ابن الخطيب" العراقي

مستشفى ابن الخطيب

الرياض - (د ب ا)

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، ان الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بإعادة تأهيل مستشفى تعرض، الشهر الماضي، لحريق تسبب بمقتل وجرح عشرات الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الأربعاء": "انطلاقًا من روابط الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإيمانًا من المملكة برسالتها السامية المتمثلة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب. تعلن سفارة الرياض لدى العراق عن صدور توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، هدية من خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي الشقيق".

كما تعلن المملكة عن استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين.

وأدى حريق اندلع في 24 من أبريل الماضي في مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفيروس كورونا في بغداد إلى مقتل أكثر من ثمانين شخصا واصابة ما لا يقل عن 110 بجروح.

مستشفى ابن الخطيب الملك سلمان بن عبد العزيز إعادة تأهيل مستشفى حريق مستشفي

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