حماس: تثبيت الهدوء يتطلب وقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي

08:33 م الأربعاء 12 مايو 2021
حماس: تثبيت الهدوء يتطلب وقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي

قصف غزة

غزة - (د ب أ)

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء إن تثبيت الهدوء في قطاع غزة يتطلب وقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي.

وأكد الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع في بيان صحفي أن مصادقة المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية على توسيع الضربات على غزة "لن يفت من عضد الشعب الفلسطيني ومقاومتنا مستمرة".

واعتبر القانوع أن استهداف الاحتلال للأبراج والمباني السكنية دليل على إفلاسه وتخبطه ويأتي ذلك بعد حجم الضربات المؤلمة التي أصابته.

وأضاف أن تثبيت الهدوء يتطلب وقف كل أشكال العدوان على شعبنا في القدس وغزة ووقف وإنهاء تهجير أهلنا في حي الشيخ جراح.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 65 من بينهم 16 طفلا و5 سيدات ومسن وإصابة 365 مواطن بجراح مختلفة.

من جهة أخرى، ارتفع عدد القتلى من الإسرائيليين جراء الهجمات الصاروخية من جانب الفصائل الفلسطينية إلى سبعة .

قصف غزة حركة حماس الاحتلال الاسرائيلي صواريخ غزة القدس

الخبر التالى:

العاهل السعودي يوجه بإعادة تأهيل مستشفى "ابن الخطيب" العراقي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ننشر مواقيت صلاة عيد الفطر في كافة المحافطات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا