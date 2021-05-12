بدء أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في فلسطين

08:32 م الأربعاء 12 مايو 2021
بدء أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في فلسطين

البرلمان العربي

الإمارات - (أ ش أ)

انطلق المؤتمر الحادي والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، اليوم الأربعاء، "افتراضيا" برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي الإماراتي صقر غباش لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى بمشاركة رؤساء وممثلي المجالس النيابية والبرلمانات العربية.

وتوجه غباش في بداية الاجتماع بالشكرِ والتقديرِ لرؤساء المجالس النيابية والبرلمانات العربية على تلبيتهم دعوةِ الاتحاد البرلماني العربي بالإمارات لعقدِ هذا الاجتماعِ، مؤكدا على مكانةَ القضية الفلسطينية في عقلِ وقلب كل عربي وعلى ضرورةِ الوصول الى حلٍ عادل للقضيةِ الفلسطينية .

هذا المحتوى من

مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي فلسطين القدس اسرائيل

الخبر التالى:

حماس: تثبيت الهدوء يتطلب وقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ننشر مواقيت صلاة عيد الفطر في كافة المحافطات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا