الرئيس الفلسطيني: القدس "خط أحمر" وعاصمتنا الأبدية

وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن هناك اتصالات مستمرة لوقف العنف في الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن إسرائيل تمارس تطهيرًا عرقيًا في القدس المحتلة.

وقال عباس، إن القدس عاصمة فلسطين الأبدية وأنه لا سلام من دونها، واعتبرها خطًا أحمرًا، متابعًا أن إسرائيل تحاول فرض واقع استعماري في المدينة المحتلة.

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنهم يبحثون كافة الخيارات للرد على العدوان الإسرائيلي.

وكان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، قال إن بلاده رفضت مقترحات لوقف إطلاق النار من أطراف لم يسمها، حسبما ذكرت العربية.

وأعلن نتنياهو مساء الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر لأسبوع على الأقل.