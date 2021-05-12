"أطراف لم يسمها".. نتنياهو: رفضنا مقترحات لوقف إطلاق النار
وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده رفضت مقترحات لوقف إطلاق النار من أطراف لم يسمها، حسبما ذكرت العربية.
وأعلن نتنياهو مساء الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر لأسبوع على الأقل.
وذكرت فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ لها الأربعاء، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قرر استمرار العملية العسكرية "حارس الأسوار" على قطاع غزة، لمدة أسبوع على الأقل، وتمديد وتوسيع العملية في القطاع.
إلى هذا تستمر الغارات الإسرائيلية على غزة منذ أول أمس الاثنين، فيما تواصل المقاومة قصفها بعشرات الصواريخ لمستوطنات غلافة غزة.
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