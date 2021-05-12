روسيا: يجب عقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط
روسيا - (أ ش أ)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة عقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية خفض ووقف التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء في موسكو:" إن المهمة الأكثر إلحاحا حاليا هي عقد اجتماع اللجنة "الرباعية" للوسطاء الدوليين الخاصة بالشرق الأوسط".
وأضاف وزير الخارجية الروسي:" يُفضل أن يكون هذا الاجتماع على مستوى وزراء خارجية البلدان المشاركة في هذه الرباعية".
ومن جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يقوم بزيارة حاليا الى موسكو، عن الحاجة إلى وقف تصعيد الصراع بين إسرائيل وفلسطين.
وقال جوتيريش بهذا الصدد: " يتعين حاليا أن نعمل على تهدئة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل حماية أرواح المدنيين، الذين يقتلون في هذه الظروف غير المقبولة على الإطلاق"
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