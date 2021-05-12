نتنياهو وبينكن يبحثان هاتفيًا الوضع في غزة

07:41 م الأربعاء 12 مايو 2021
نتنياهو وبينكن يبحثان هاتفيًا الوضع في غزة

بنيامين نتنياهو

وكالات

أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولا خلاله الوضع في غزة والتصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت ‏الخارجية الأمريكية، إن بلينكن عبر لنتنياهو عن مخاوفه من الهجمات الصاروخية من غزة.

وكانت كتائب القسام التابعة لحركة ةلمقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت قصف عسقلان ونتيفوت وسديروت بـ130 صاروخًا ردُا على قصف برج الشروق وكردٍ أولي على اغتيال عددًا من قادة القسام. جاء ذلك في بيان لها عبر تطبيق "تليجرام".

وقتل شخص وأصيب ٦ آخرون جراء قصف "قسام" لسديروت.

وانهار برج الشروق السكني وسط قطاع غزة، بعد استهدافه بسلسلة صواريخ إسرائيلية، حسبما ذكرت "العربية".

أطلقت طائرة استطلاع تابعة قوات الاحتلال، عدة صواريخ على برج الشروق بمدينة غزة الذي يحتوي عددًا من المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية ومنها مقر الفضائية، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وانهارت أجزاء من مبنى البرج إثر القصف الصاروخي الإسرائيلي المتواصل.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت برجًا سكنيًا مكونًا من ١٢ طابقًا، في غزة أمس، وردت كتائب القسام على استهداف المباني السكنية بقصف مدينة تل أبيب ومطار بن جوريون.

بنيامين نتنياهو غزة أنتوني بلينكن القدس

الخبر التالى:

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي دعم بلاده لتل أبيب
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ننشر مواقيت صلاة عيد الفطر في كافة المحافطات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا