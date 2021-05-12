محتجون أردنيون يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

عمان - (د ب أ)

احتشد أردنيون في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، في مظاهرات ضد أعمال العنف في المسجد الأقصى المبارك، وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتجمع المئات بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان وهم يلوحون بالعلمين الأردني والفلسطيني.

وردد المتظاهرون "الشعب يطالب بطرد السفير"، كما هتفوا ضد معاهدة السلام التي أبرمها الأردن مع إسرائيل في عام 1994.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة لإرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أجرى الملك عبدالله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله بحث آخر التطورات في مدينة القدس ، وقطاع غزة. وأكد الاتصال ضرورة مواصلة التنسيق لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

واسفر تصاعد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لليوم الثالث على التوالي عن مقتل 53 فلسطينيا، بينهم 14 طفلًا وثلاث نساء، و304 إصابات بجراح مختلفة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة في غزة.

وأسفر القصف الصاروخي الذي تعرضت له إسرائيل من غزة عن مقتل ستة أشخاص.