مسؤول أوروبي: قصف حماس على مدنيين إسرائيليين غير مقبول
بروكسل - (د ب أ)
طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل بمراعاة التناسب في رد فعلها على الهجمات القادمة من قطاع غزة.
وقال بوريل اليوم الأربعاء إن "قصف حماس وجماعات أخرى للصواريخ بشكل متعسف على مدنيين إسرائيليين، غير مقبول".
وفي نفس الوقت، طالب بوريل بأن يكون الرد على هذه الهجمات "متناسبًا، وأن يتحلى بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس في استخدام القوة".
وقال المسؤول الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي أصابته الصدمة بسبب العدد الكبير من القتلى والمصابين من المدنيين، وبينهم أطفال"، ورأى أنه يجب أن يتم توجيه كافة الجهود إلى العمل من أجل منع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين ومن أجل دعم التهدئة.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري للعنف، مشيرا إلى أنه يجب فعل كل ما يمكن للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.
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