لحظة انهيار برج سكني في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

06:17 م الأربعاء 12 مايو 2021
لحظة انهيار برج سكني في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

انهيار برج سكني في غزة جراء القصف الإسرائيلي

وكالات

انهار برج الشروق السكني وسط قطاع غزة، بعد استهدافه بسلسلة صواريخ إسرائيلية، حسبما ذكرت "العربية".

أطلقت طائرة استطلاع تابعة قوات الاحتلال، عدة صواريخ على برج الشروق بمدينة غزة الذي يحتوي عددًا من المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية ومنها مقر الفضائية، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وانهارت أجزاء من مبنى البرج إثر القصف الصاروخي الإسرائيلي المتواصل.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت برجًا سكنيًا مكونًا من ١٢ طابقًا، في غزة أمس، وردت كتائب القسام على استهداف المباني السكنية بقصف مدينة تل أبيب ومطار بن جوريون.

قصف غزة الاحتلال الاسرائيلي انهيار برج سكني القدس

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