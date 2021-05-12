واشنطن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
وكالات
أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لافتًا إلى استمرار بلاده في دعم حل الدولتين وأن العنف الحالي يبعدها عن هذا الحل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وقال بلينكن، إن بلاده ستستمر في العمل مع الاسرائيليين والفلسطينيين ومختلف قادة المنطقة لتهدئة التصعيد الحالي.
وأعلن أن بلاده سترسل المبعوث الأمربكي التوجه للقاء المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للعمل على تهدئة الوضع.
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