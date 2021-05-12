واشنطن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

وكالات

‏أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ‏لافتًا إلى استمرار بلاده في دعم حل الدولتين وأن العنف الحالي يبعدها عن هذا الحل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال بلينكن، ‏إن بلاده ستستمر في العمل مع الاسرائيليين والفلسطينيين ومختلف قادة المنطقة لتهدئة التصعيد الحالي.

وأعلن أن بلاده سترسل المبعوث الأمربكي التوجه للقاء المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للعمل على تهدئة الوضع.