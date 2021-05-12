واشنطن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

05:59 م الأربعاء 12 مايو 2021
واشنطن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وكالات

‏أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ‏لافتًا إلى استمرار بلاده في دعم حل الدولتين وأن العنف الحالي يبعدها عن هذا الحل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال بلينكن، ‏إن بلاده ستستمر في العمل مع الاسرائيليين والفلسطينيين ومختلف قادة المنطقة لتهدئة التصعيد الحالي.

وأعلن أن بلاده سترسل المبعوث الأمربكي التوجه للقاء المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للعمل على تهدئة الوضع.

أنتوني بلينكن واشنطن دعم اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي القدس

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بلينكن: المبعوث الأمريكي سيتوجه للشرق الأوسط للقاء الإسرائيليين والفلسطينيين
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