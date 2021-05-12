طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف برجًا بصاروخ في غزة

وكالات

‏أطلقت طائرة استطلاع تابع قوات الاحتلال، صاروخًا ثالثًا على برج الشروق بمدينة غزة الذي يحتوي عددًا من المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية ومنها مقر الفضائية، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وانهارت أجزاء من مبنى البرج إثر القصف الصاروخي الإسرائيلي المتواصل.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت برجًا سكنيًا مكونًا من ١٢ طابقًا، في غزة أمس، وردت كتائب القسام على استهداف المباني السكنية بقصف مدينة تل أبيب ومطار بن جوريون.