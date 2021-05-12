طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف برجًا بصاروخ في غزة

05:43 م الأربعاء 12 مايو 2021
طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف برجًا بصاروخ في غزة

طائرة استطلاع إسرائيلية - ارشيفية

وكالات

‏أطلقت طائرة استطلاع تابع قوات الاحتلال، صاروخًا ثالثًا على برج الشروق بمدينة غزة الذي يحتوي عددًا من المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية ومنها مقر الفضائية، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وانهارت أجزاء من مبنى البرج إثر القصف الصاروخي الإسرائيلي المتواصل.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت برجًا سكنيًا مكونًا من ١٢ طابقًا، في غزة أمس، وردت كتائب القسام على استهداف المباني السكنية بقصف مدينة تل أبيب ومطار بن جوريون.

طائرة استطلاع إسرائيلية مدينة غزة القدس القصف الصاروخي

الخبر التالى:

خبراء مستقلون: العالم كان بإمكانه تجنب كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا