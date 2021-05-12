العاهل الأردني يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين

04:44 م الأربعاء 12 مايو 2021
العاهل الأردني يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين

الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن

الأردن - (أ ش أ)

وجَّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء ما يتعرض له المدنيون من اعتداءات إسرائيلية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، فسيتم إيصال المساعدات من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.

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