العاهل الأردني يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين
الأردن - (أ ش أ)
وجَّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء ما يتعرض له المدنيون من اعتداءات إسرائيلية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، فسيتم إيصال المساعدات من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.
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