سفارة الصين بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول عيد الفطر

القاهرة - أ ش أ

هنأت سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت السفارة، في رسالة تهنئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "تتقدم سفارة الصين بالقاهرة بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. نتمني لكم دوام التوفيق والسعادة والصحة".