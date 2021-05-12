سفارة الصين بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول عيد الفطر

03:50 م الأربعاء 12 مايو 2021
سفارة الصين بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول عيد الفطر

سفارة الصين بالقاهرة

القاهرة - أ ش أ

هنأت سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت السفارة، في رسالة تهنئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "تتقدم سفارة الصين بالقاهرة بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. نتمني لكم دوام التوفيق والسعادة والصحة".

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