سفير إسرائيل في أمريكا يهاجم عضوة الكونجرس رشيدة طليب

(وكالات):

انتقد سفير اسرائيل في أمريكا جلعاد إردان، عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب، بعد تغريدة لها حول ما يجري من اعتداء من جنود الاحتلال على المواطنين في القدس.

واتهم السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، النائب رشيدة طليب "بإذكاء التوتر" بتعليقاتها بينما تتصاعد المواجهات، وقال: "بدلا من الدعوة إلى السلام والهدوء، فإن تغريداتك هي مصدر التوترات".

وكانت رشيدة طليب، قد انتقدت في تغريدة لها إسرائيل بعد وقوع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، الجمعة الماضية، في المسجد الأقصى.

وفي بعض تغريداتها، حرصت طليب على الإشارة إلى حسابي الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، مشككة في أسباب البيت الأبيض لتقديم المساعدة لإسرائيل.

وأضافت: "تُستخدم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لارتكاب انتهاكات بحق حقوق الإنسان. يجب على الكونجرس أن يشترط المساعدة التي نرسلها إلى إسرائيل، وأن ينهيها تماما إذا لم يتم اتباع هذه الشروط. التصريحات لا تجدي. هذا يكفي".