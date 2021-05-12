الصين: نعمل على جعل مجلس الأمن يتخذ إجراءات بشأن الوضع في القدس

03:30 م الأربعاء 12 مايو 2021
الصين: نعمل على جعل مجلس الأمن يتخذ إجراءات بشأن الوضع في القدس

وزارة الخارجية الصينية

بكين - أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، اليوم الأربعاء، إن الصين بصفتها رئيسا دوريا لمجلس الأمن للأمم المتحدة شهر مايو الحالي، ستواصل بذل أقصى جهودها لجعل مجلس الأمن يتخذ إجراءات بشأن الوضع في القدس الشرقية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم، تعليقا على وقوع اشتباكات خلال الأيام الأخيرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية، وتصاعد التوتر بين الجانبين.

وأضافت يينغ إن أعضاء مجلس الأمن عبروا بشكل عام عن قلقهم إزاء أوضاع النزاع، وحثوا على وقف العنف ضد المدنيين، وضمان الالتزام بالقانون الدولي.

وتابعت يينغ أن الصين تؤكد مجددا تعهداتها ودعمها الثابت لحل الدولتين، وستعمل على تهدئة الوضع وتنفذ مسؤوليتها للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مشيرة إلى أنه بصفتها رئيسا دوريا لمجلس الأمن هذا الشهر، ستواصل الصين بذل قصارى جهدها لجعل مجلس الأمن يتخذ إجراءات بشأن الوضع في القدس الشرقية في أقرب وقت ممكن.

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