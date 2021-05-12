نتنياهو: التطورات صعبة.. وسنرد بقوة متزايدة

تل أبيب - (د ب أ):

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التوترات الدائرة مع الفصائل الفلسطينية في غزة وكذلك أعمال العنف التي تشهدها مناطق بالضفة الغربية بالقول :"نخوض صراعا على عدة جبهات".

ونقلت صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عنه القول خلال زيارة لمركز شرطة، لتقييم الأوضاع، :"نخوض صراعا على عدة جبهات ... نواصل الجهد الرامي إلى وقف الفلتان واستعادة حكم القانون في المدن الإسرائيلية بقبضة حديدية إذا لزم الأمر، من خلال كافة القوات اللازمة وكافة الصلاحيات المطلوبة".

وقال :"أعمال الشغب التي شاهدناها للأسف في المدن المختلطة أمر غير مقبول ... وكان التوجيه الأول الذي أصدرته يقضي بضخ قوات حرس الحدود من منطقة /يهودا والسامرة/ (الاسم العبري للضفة الغربية)، بغية دعم الشرطة الإسرائيلية، وقد تم تنفيذ هذا التوجيه. ووصلت هذه القوات إلى اللد وعكا وغيرهما من الأماكن التي باتت الشرطة تسيطر عليها على نحو لم نشهده سابقا، وهذا مهم".

وحول التطورات على الحدود مع غزة، قال :"هناك تطورات صعبة، بما في ذلك إطلاق الصاروخ المضاد للدروع. سنرد ونرد بقوة متزايدة - ولن أخوض في تفاصيل هنا".