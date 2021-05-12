الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعين لـ"إنتاج أسلحة" في غزة
(مصراوي):
أعلن المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات حربية إسرائيلية شنّت غارات على موقعين في شمال قطاع غزة.
وزعم المتحدث- في تغريدة عبر صفحته الرسمية- أن الموقعين المتواجدين في قلب الأحياء السكنية بالقطاع يُستخدمان في "إنتاج الأسلحة".
أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على موقعيْن لانتاج الأسلحة في شمال قطاع #غزة تم اقامتها في قلب الاحياء السكنية.
تضع #حماس مصالحها العسكرية بشكل مقصود بين المجتمع المدني حيث يتخذ جيش الدفاع وسائل لتجنب المساس بالمدنيين وبالمباني المدنية قدر المستطاع #حماس_تحت_القصف #فيديو pic.twitter.com/NdebZX2aMk
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2021
الخبر التالى:نائبة جمهورية بارزة مهددة بفقدان منصبها لمعارضتها ترامب
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
238560
عدد المصابين
-
177440
عدد المتعافين
-
13972
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
159567737
عدد المصابين
-
137233299
عدد المتعافين
-
3316451
عدد الوفيات
إعلان