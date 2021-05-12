الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعين لـ"إنتاج أسلحة" في غزة

(مصراوي):

أعلن المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات حربية إسرائيلية شنّت غارات على موقعين في شمال قطاع غزة.

وزعم المتحدث- في تغريدة عبر صفحته الرسمية- أن الموقعين المتواجدين في قلب الأحياء السكنية بالقطاع يُستخدمان في "إنتاج الأسلحة".