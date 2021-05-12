الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعين لـ"إنتاج أسلحة" في غزة

02:49 م الأربعاء 12 مايو 2021
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعين لـ"إنتاج أسلحة" في غزة

أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

(مصراوي):

أعلن المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات حربية إسرائيلية شنّت غارات على موقعين في شمال قطاع غزة.

وزعم المتحدث- في تغريدة عبر صفحته الرسمية- أن الموقعين المتواجدين في قلب الأحياء السكنية بالقطاع يُستخدمان في "إنتاج الأسلحة".

الجيش الإسرائيلي إنتاج أسلحة قطاع غزة القدس

الخبر التالى:

نائبة جمهورية بارزة مهددة بفقدان منصبها لمعارضتها ترامب
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إلغاء إجازات وغلق أماكن.. 25 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا والتعديات في العيد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا