كتائب القسام تعلن قصف ديمونا بـ15 صاروخًا

02:47 م الأربعاء 12 مايو 2021
كتائب القسام تعلن قصف ديمونا بـ15 صاروخًا

حركة حماس - أرشيفية

مصراوي:


أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، إطلاق 15 صاروخًا على مدينة ديمونا جنوب إسرائيل التي يقع في محيطها مفاعل نووي. كما أعلنت توجيه ضربة صاروخية بـ50 قذيفة نحو مدينة أسدود.

من جانبها، قالت القناة 13 العبرية إن صافرات الإنذار تدوي الآن بعدة مناطق بالنقب والسبع، والمناطق البدوية بالجنوب، مع وصول رشقات صاروخية من القطاع.

حركة حماس قصف ديمونا كتائب القسام إسرائيل

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