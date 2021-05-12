كتائب القسام تعلن قصف ديمونا بـ15 صاروخًا
مصراوي:
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، إطلاق 15 صاروخًا على مدينة ديمونا جنوب إسرائيل التي يقع في محيطها مفاعل نووي. كما أعلنت توجيه ضربة صاروخية بـ50 قذيفة نحو مدينة أسدود.
من جانبها، قالت القناة 13 العبرية إن صافرات الإنذار تدوي الآن بعدة مناطق بالنقب والسبع، والمناطق البدوية بالجنوب، مع وصول رشقات صاروخية من القطاع.
الخبر التالى:الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعين لـ"إنتاج أسلحة" في غزة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
238560
عدد المصابين
-
177440
عدد المتعافين
-
13972
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
159567737
عدد المصابين
-
137233299
عدد المتعافين
-
3316451
عدد الوفيات
إعلان