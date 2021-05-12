الجيش الإسرائيلي يعلن عن "عملية فريدة من نوعها" لاغتيال قادة حماس

(مصراوي):

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه "عملية معقدة وفريدة من نوعها" في قطاع غزة، بهدف اغتيال عدد من كبار القيادات في كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن تلك العملية نفذت من قبل الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك في مدينتي غزة وخان يونس.

وأضاف المتحدث أن "القيادات الذين استهدفت العملية قتلهم يشكلون جزءا مهما من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

كشف النقاب: جيش الدفاع وجهاز الشاباك ينفذان عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس الذين يشكلون جزء مهمًا من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من #محمد_الضيف. تفاصيلهم ستنشر لاحقًا #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/dBiAD1yz6A — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2021

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة، اليوم الأربعاء، إلى 48 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، أن من بين القتلى 14 طفلا وثلاث سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 304 أشخاص إصابة عدد منهم وصفت بأنها خطيرة.