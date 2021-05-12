مندوبا مصر وليبيا بالأمم المتحدة يبحثان تعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة

01:53 م الأربعاء 12 مايو 2021
مندوبا مصر وليبيا بالأمم المتحدة يبحثان تعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة

السفير محمد إدريس

نيويورك - أ ش أ

بحث مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس مع نظيره الليبي السفير طاهر السني دعم ليبيا في المرحلة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار الدائم في البلاد والمنطقة، وذلك عبر لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة التي تترأسها مصر ممثلة عن أفريقيا.

وأوضح بيان البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، وأوردته بوابة "الوسط" اليوم الأربعاء، أن الاجتماع استعرض أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز الاستقرار والأمن القومي للبلدين، وتحديد الأولويات والاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية في ليبيا لإيجاد حلول سلمية بعيدا عن الصراع والاقتتال، وكيفية العمل على دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام.

وناقش الطرفان -خلال الاجتماع- سبل توفير الموارد والبرامج اللازمة لليبيا، حسب متطلبات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من خلال المنظمات الأممية والأجهزة المتخصصة في مجال بناء السلام.

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محمد إدريس نيويورك ليبيا الأمم المتحدة

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