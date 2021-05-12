مفتي موسكو يدعو للاحتفال بالعيد مع المسيحيين واليهود والبوذيين

(وكالات):

دعا مفتي مدينة موسكو الشيخ ألبير كرغانوف، إلى دعوة ممثلي الطوائف الدينية المختلفة للمشاركة في طاولات الاحتفال بعيد الفطر.

وقال كرغانوف: "نحن لا نفرق بين الناس، وندعو الكهنة المسيحيين والحاخامات اليهود والرهبان البوذيين لحضور احتفالنا بالعيد. يجب على المسلم بالتأكيد أن يدعو إلى مائدة الاحتفال، كل الجيران - وليس المسلمين فقط. لدينا جيران، من اليهود والمسيحيين والبوذيين. يسعدنا دعوتهم جميعا"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

ووفقا له، تقام مآدب الإفطار في شهر رمضان وغيرها من المناسبات الدينية في المجتمع الإسلامي، بحضور ممثلين عن مختلف الطوائف و "أصبح ذلك بالفعل جزءا من الثقافة الدينية في روسيا".

واختتم المفتي حديثه قائلا: "هذا جيد جدا، لأننا نعيش في دولة متعددة الجنسيات والأديان. ويجب أن تقوم المعتقدات الدينية بتوحيد الناس وليس تفريقهم. نحن نتفهم هذا ونتبع هذا المسار".