السفارة الأمريكية في روسيا توقف إصدار تأشيرات غير المهاجرين

01:05 م الأربعاء 12 مايو 2021
السفارة الأمريكية في روسيا توقف إصدار تأشيرات غير المهاجرين

السفارة الأمريكية في روسيا

موسكو - أ ش أ

أعلنت السفارة الأمريكية لدى روسيا وقف منح تأشيرات غير المهاجرين للروس الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو.

وقالت السفارة الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء - إن هذا القرار بسبب إشعار الحكومة الروسية الصادر في 23 أبريل والذي يحظر سفارة الولايات المتحدة في روسيا من توظيف رعايا أجانب بأي صفة.

وأضافت السفارة الأمريكية أن "القيود" التي وضعتها الحكومة الروسية تضطرها إلى تخفيض عدد الموظفين في القنصليات الأمريكية بنسبة 75 في المئة.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية تعقيبا على شكوى السفارة الأمريكية من "القيود الروسية"، إن القنصليات الأمريكية تعمدت قبل ذلك التسويف في تقديم خدماتها إلى المواطنين الروس الذين انتظروا شهورا حتى صدور تأشيرات دخول أمريكا لهم.

وأشارت إلى عدم وجود ما يمنع واشنطن من سد "النقص" في العاملين في السفارة الأمريكية بعد إنهاء خدمة الموظفين الروس، إذ يبقى هناك 250 شخصا يحملون جوازات السفر الأمريكية في حين يمكن أن يبلغ عدد الموظفين في السفارة الأمريكية 455 شخصا.

هذا المحتوى من

السفارة الأمريكية روسيا موسكو الولايات المتحدة

الخبر التالى:

قصف واغتيالات وتهديد بالأسوأ.. آخر التطورات في غزة والضفة (فيديو وصور)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إلغاء إجازات وغلق أماكن.. 25 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا والتعديات في العيد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا