السفارة الأمريكية في روسيا توقف إصدار تأشيرات غير المهاجرين

موسكو - أ ش أ

أعلنت السفارة الأمريكية لدى روسيا وقف منح تأشيرات غير المهاجرين للروس الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو.

وقالت السفارة الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء - إن هذا القرار بسبب إشعار الحكومة الروسية الصادر في 23 أبريل والذي يحظر سفارة الولايات المتحدة في روسيا من توظيف رعايا أجانب بأي صفة.

وأضافت السفارة الأمريكية أن "القيود" التي وضعتها الحكومة الروسية تضطرها إلى تخفيض عدد الموظفين في القنصليات الأمريكية بنسبة 75 في المئة.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية تعقيبا على شكوى السفارة الأمريكية من "القيود الروسية"، إن القنصليات الأمريكية تعمدت قبل ذلك التسويف في تقديم خدماتها إلى المواطنين الروس الذين انتظروا شهورا حتى صدور تأشيرات دخول أمريكا لهم.

وأشارت إلى عدم وجود ما يمنع واشنطن من سد "النقص" في العاملين في السفارة الأمريكية بعد إنهاء خدمة الموظفين الروس، إذ يبقى هناك 250 شخصا يحملون جوازات السفر الأمريكية في حين يمكن أن يبلغ عدد الموظفين في السفارة الأمريكية 455 شخصا.