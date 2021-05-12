ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على غزة إلى 48 شهيدا

غزة - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة، اليوم الأربعاء، إلى 48 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، أن من بين القتلى 14 طفلا وثلاث سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 304 أشخاص إصابة عدد منهم وصفت بأنها خطيرة.

من جهة أخرى، قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اليوم في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وكان فلسطيني قتل وأصيب اثنان خلال مواجهات مماثلة فجر اليوم مع الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار للاجئين جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر طبية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص والاختناق خلال مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.