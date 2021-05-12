طالبان تسيطر على منطقة استراتيجية في أفغانستان قريبة من كابول

كابول - (د ب أ):

أكد مسؤولون محليون، اليوم الأربعاء، أن حركة طالبان سيطرت على منطقة استراتيجية في إقليم "ميدان وردك" وسط أفغانستان.

وقال عضوا المجلس الإقليمي، أحمد جعفري وسردار بختياري إن المتشددين سيطروا على مبنى الحي، بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وأضاف عضوا المجلس الإقليمي إن المسلحين أشعلوا النار في مبنى الحي بعد الاستيلاء عليه.

وتابع المسؤولان أن القوات الحكومية المتمركزة هناك طلبت دعما من كابول، لكن لم يتم توفير الدعم.

وهناك تقارير متضاربة بشأن مصير حوالي 70 من أفراد القوات الحكومية المتمركزة هناك. وقالت وزارة الداخلية إن القوات "انسحبت بشكل تكتيكي" لكن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن القوات استسلمت بعد اشتباك قصير، وقتل عدد من أفراد القوات.

وذكرت طالبان أنها استولت على كمية كبيرة من الذخائر والعتاد .