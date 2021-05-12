تعليمات للإسرائيليين قرب الحدود مع غزة بالبقاء في منازلهم
تل أبيب - (د ب أ):
صدرت تعليمات لسكان عدد من التجمعات الإسرائيلية الحدودية القريبة من غزة اليوم الأربعاء، بالتزام منازلهم على الفور بسبب "حادث أمني غير اعتيادي".
كما طُلب من السكان البقاء بمناطق آمنة داخل منازلهم.
ووفقا لموقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي فإنه يبدو أن الأجهزة الأمنية تخشى أن تكون عناصر مسلحة قد "تسللت من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية".
ولفت التقرير إلى أن الأمر نفسه كان حدث مساء أمس الأول الاثنين، إلا أنه تبين لاحقا أنه إنذار كاذب.
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