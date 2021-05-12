موسكو: قلقون من احتمال تدخل دول في انتخابات البرلمان الروسي

موسكو - أ ش أ

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، عن قلق بلاده من احتمال تدخل عدة دول في انتخابات البرلمان الروسي بطريقة هدامة في سبتمبر المقبل.

وقال سيرومولوتوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لقد رصدت قوات إنفاذ القانون الروسية غير مرة محاولات من قبل دبلوماسيي البلدان الأخرى للتأثير بطريقة ما على العمليات السياسية الجارية في بلدنا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "بالنسبة إلى الانتخابات المقبلة لمجلس الدوما الروسي، فنحن لا نستبعد أن يحاول عدد من الدول "المشاركة" فيها بشكل هدَام"، مشيرا إلى أنه تم تنبيه البعثات الديبلوماسية الأجنبية في روسيا أكثر من مرة بضرورة التخلي عن التدخل في شؤون بلادنا.

في سياق آخر، أعرب الرئيس البولندي، أندريه دودا، عن تعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مقتل تسعة أشخاص على الأقل، معظمهم من الأطفال، خلال الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في مدينة قازان وسط روسيا.

وقال دودا - في رسالة تعزية لبوتين نقلها راديو بولندا اليوم الأربعاء- "شعرت بحزن عميق لسماع المأساة التي وقعت في مدرسة بقازان، ان موت الأبرياء، وخاصة الأطفال، يثير دائما معارضتنا العميقة ويثير حزنا لا تستطيع الكلمات التعبير عنه".

وأضاف "بالنيابة عن الشعب البولندي، أود أن أنقل إليكم، أصدق التعازي لأسر وأحباء ضحايا هذه المأساة، أفكارنا وصلواتنا لهم في هذا الوقت العصيب".

وقد وقع الحادث أمس الثلاثاء في إحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم 7 أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة.