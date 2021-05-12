توقيف مسؤول صيني كبير سابق للاشتباه بتورطه في قضايا فساد

بكين - أ ش أ

ألقت السلطات الصينية القبض على "ليو باو هوا"، النائب السابق لرئيس الهيئة الوطنية الصينية للطاقة وعضو المجموعة القيادية لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني في الهيئة؛ للاشتباه في قبوله رشوة.

وذكرت النيابة الشعبية في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين -في بيان اليوم- أنه يتم حاليا مراجعة القضية، تمهيدا لمباشرة الدعوى القضائية عقب انتهاء لجنة الرقابة الوطنية الصينية من التحقيقات ذات الصلة.