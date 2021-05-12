تايلاند تسجل 1983 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة

بانكوك /أ ش أ/

سجلت تايلاند، اليوم الأربعاء، 1983 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن مركز إدارة أزمة كورونا إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 88 ألفا و907 إصابات، و486 حالة وفاة، وارتفع العدد الاجمالي للمتعافين من المرض إلى 59 ألفا و43 حالة، بينما يخضع 29 ألفا و435 حالة للرعاية الطبية في المستشفيات، كما أن هناك 1207 حالات حرجة و390 تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وأفاد المركز بأنه منذ بدء الموجة الثالثة من مرض فيروس كورونا في أوائل أبريل الماضي، تم الإبلاغ عن 60 ألفا و44 إصابة، تعافى منها 31 ألفا و617 حالة.