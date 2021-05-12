زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب العاصمة الفلبينية
مانيلا (د ب أ)-
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مقاطعة فلبينية بجنوب العاصمة اليوم الأربعاء.
وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) أن مركز الزلزال يقع قبالة بلدة أبرا دي إيلوج في مقاطعة أوكسيدنتال ميندورو / 137 كم جنوب مانيلا/.
وقال مدير المعهد، ريناتو سوليدوم، إنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي) من الزلزال ، لكنه حذر من احتمال حدوث توابع.
وأوضح المعهد أن السكان شعروا بالزلزال بدرجات متفاوتة في منطقة العاصمة مانيلا والمقاطعات المجاورة.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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