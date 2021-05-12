الهند تسجل أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا والحصيلة تتجاوز الربع مليون

08:12 ص الأربعاء 12 مايو 2021
الهند تسجل أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا والحصيلة تتجاوز الربع مليون

فيروس كورونا

(د ب أ) –

سجلت الهند 4 آلاف و205 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلى جانب 348 ألفا و421 إصابة بالفيروس.

وترتفع حصيلة الوفيات في البلاد بذلك إلى 254 ألفا و197 حالة، حسبما أفادت السلطات الصحية.

كما ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 23 مليونا و340 ألفا و938 حالة.​

فيروس كورونا الهند كوفيد 19

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