العاهل السعودي وولي العهد يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

04:09 ص الأربعاء 12 مايو 2021
العاهل السعودي وولي العهد يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض (د ب أ)-

سجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، في بادرة إنسانية.

وتأتي هذه البادرة في إطار تشجيع من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء لخدمة المرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد عمل على تأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء -المركز الوطني للكلى سابقًا- استشعارًا منه لمعاناة مرضى الفشل الكلوي وتزايد أعدادهم، وأهمية توسيع دائرة التبرع بالأعضاء لتشمل جميع مرضى الفشل العضوي النهائي، ولفتح باب الأمل أمام قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية شفائهم على زراعة عضو جديد.​

سلمان بن عبدالعزيز السعودية الأعضاء برنامج التبرع بالأعضاء محمد بن سلمان
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