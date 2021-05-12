الإمارات تستضيف اجتماعًا لرؤساء البرلمانات العربية لبحث الأوضاع في فلسطين

الإمارات - (أ ش أ)

تستضيف دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الاجتماع يُعقد افتراضيا ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية وبيانًا ختاميًا.