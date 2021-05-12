السودان يدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني

12:43 ص الأربعاء 12 مايو 2021
السودان يدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني

مريم الصادق المهدي

السودان - (أ ش أ)

حذرت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، من خطورة تهديد الأمن والسلم الدوليين، بسبب مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وطالبت الصادق - في كلمتها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس - المجتمع الدولي بدعوة إسرائيل للكف عن هذه المماسات، داعية إلى خطة عربية موحدة؛ لإقرار الحق الفلسطيني ووقف التصعيد الإسرائيلي، تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته وفقاً لحل الدولتين.

وأعربت الوزيرة عن استنكار السودان ورفضه للإجراءات الإسرائيلية .. مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازًا صارخًا للمشاعر، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

هذا المحتوى من

Asha
مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية السودان إسرائيل فلسطين القدس

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