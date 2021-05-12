جلسة طارئة اليوم لمجلس الأمن لبحث تطورات الأحداث في فلسطين

وكالات

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوز الأربعاء، اجتماعًا طارئا لبحث تطورات الأحداث الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومن المقرر أن تكون جلسة مغلقة لبحث الصراع بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليته العسكرية في غزة، كما أعلن أنه استهدف أكثر من ٥٠٠ هدفًا في القطاع وقتل قيادات من حركات المقاومة الفلسطينية، واستهدفت غاراته مباني مدنية في القطاع.

بدورها ردت فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ على تل أبيب ومطار بن جوريون، الذي خرج عن العمل لساعات بسبب استهدافه.