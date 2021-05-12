"حماس" تدعو السلطة الفلسطينية لسحب اعترافها بإسرائيل والانسحاب من اتفاق أوسلو

12:25 ص الأربعاء 12 مايو 2021
"حماس" تدعو السلطة الفلسطينية لسحب اعترافها بإسرائيل والانسحاب من اتفاق أوسلو

إسماعيل هنية

وكالات

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية للانسحاب من اتفاق أوسلو وسحب اعترافها بإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واعتبر هنية في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء، أن هناك تبلورًا لميزان قوى جديد في المنطقة، في سياق تطور المقاومة الشعبية في ساحات الأقصى ومقاومة الصواريخ في قطاع غزة".

وأشار إلى أن الحراك الفلسطيني جاء على ثلاثة جبهات متوازية، هي جبهة القدس، وجبهة غزة الملتهبة، التي تقف نيابة عن الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الغطرسة وجبهة الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن توسيع عمليته العسكرية في غزة، كما أعلن أنه استهدف أكثر من ٥٠٠ هدفًا في القطاع وقتل قيادات من حركات المقاومة الفلسطينية، واستهدفت غاراته مباني مدنية في القطاع.

بدورها ردت فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ على تل أبيب ومطار بن جوريون، الذي خرج عن العمل لساعات بسبب استهدافه.

إسماعيل هنية حركة حماس اتفاق أوسلو فلسطين إسرائيل القدس

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