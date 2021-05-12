مجلس الشؤون الخارجية يدين الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد المدنيين واقتحام المسجد الأقصى

مصر - (أ ش أ)

أدان المجلس المصري للشئون الخارجية بأشد العبارات الممارسات العدوانية للقوات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل واقتحامها حرم المسجد الأقصى والتعرض للمصلين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل ساحات المسجد.

كما أدان المجلس بشدة، في بيان الثلاثاء، المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى طرد الأسر الفلسطينية من منازلها وأراضيها في القدس الشرقية، لا سيما في حي الشيخ جراح، واستمرار سياسات الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما مبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة المسلحة.

وأضاف البيان : "كما تعد هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما تمثل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 / 2016 الذي أدان الاستيطان وطالب دولة الاحتلال بوقف أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على خطوط 1967 عن غير طريق المفاوضات".