البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الجديد

البحرين - (أ ش أ)

وافقت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، على الاستخدام الطارئ لتطعيم سبوتنيك الجديد ذو الجرعة الواحدة والذي ينتجه مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن قرار موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على التطعيم وإتاحة استخدامه جاء استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة فور استلامها لملفات التطعيم ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية التطعيم وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية.

يشار إلى أن التطعيم الجديد (سبوتنك لايت) يستخدم الجرعة الأولى فقط من تطعيم سبوتنيك في المصرح سابقًا، وأثبتت الدراسة المقدمة للهيئة أنه يعطي فعالية عالية، وأثبت فعاليته ضد جميع سلالات فيروس كورونا الجديدة كما أوضح مركز "غاماليا" خلال الاختبارات المعملية.