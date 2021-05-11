ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بغزة إلى 30 مع تواصل القصف الإسرائيلي

غزة - (د ب أ)

أعلنت مصادر فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 30 مع تواصل التوتر مع إسرائيل لليوم الثاني.

وقالت المصادر إن فلسطينيين اثنين قتلا في غارة إسرائيلية على وسط قطاع غزة وتم انتشالهما أشلاء مقطعة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 30 من بينهم 10 أطفال وسيدة و203 إصابة بجراح مختلفة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن مقتل ثلاثة من قادتها العسكريين في غارة إسرائيلية على غزة ضمن جولة التوتر المستمرة منذ يومين.

وأوضحت السرايا أن القادة الثلاثة قضوا "إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات" إسرائيلية، متوعدة بأن الرد على ذلك "سيكون قاسيًا".

وواصلت طائرات حربية إسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة ودمرت برجا سكنيا يضم عشرات الشقق.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان عن إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب ردًا على استهداف المباني والأبراج السكنية في غزة.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مقتل امرأة في ريشون عتسيون جراء هجمات صاروخية فلسطينية ليرتفع إلى ثلاثة عدد القتلى في إسرائيل.

وأطلقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اسم "سيف القدس" على جولة التصعيد الحالية في قطاع غزة، فيما اطلق الجيش الإسرائيلي على عمليته في غزة "حارس الأسوار".

وتصاعد التوتر بين الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس يوم أمس وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.