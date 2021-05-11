الهلال الأحمر الفلسطيني: ٢٤٥ إصابة بنيران الاحتلال في الضفة الغربية

11:34 م الثلاثاء 11 مايو 2021
الهلال الأحمر الفلسطيني: ٢٤٥ إصابة بنيران الاحتلال في الضفة الغربية

الهلال الأحمر الفلسطيني

وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء عن إصابة 245 شخصًا بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، المسجد الأقصى، بعد مواجهات دامية مع الفلسطينيين في القدس المحتلة، حسبما ذكرت "العربية".

واندلعت مواجهات ليلية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، واستخدمت القوات الإسرائيلية العنف المفرط بحق المتظاهرين.

وفضت قوات الاحتلال اعتصام لفلسطينيين بحي الشيخ جراح، بالقوة مساء اليوم.

وتصاعدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اليوميين الماضيين، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وجرائمه في القدس المحتلة، التي منحت بسببها المقاومة، جيش الاحتلال مهلة لإنهائها.

وردت المقاومة بقصف مستوطنات في غلاف قطاع غزة بعشرات الصواريخ اليوم وأمس، ورد جيش الاحتلال بغارات على قطاع غزة استهدف بعضها مدنيين ومباني سكنية مدنية فضلاً عن قيادات للمقاومة الفلسطينية.

الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي القدس

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