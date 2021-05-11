إصابة خط أنابيب نفط بين إيلات وعسقلان بسبب القصف الفلسطيني

10:34 م الثلاثاء 11 مايو 2021
إصابة خط أنابيب نفط بين إيلات وعسقلان بسبب القصف الفلسطيني

القصف الفلسطيني

وكالات

نقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية عن وسائل إعلام إسرائيلية مساء الثلاثاء قولها، إن الهجمات الصاروخية التي أطلقت من غزة تسببت في إصابة خط أنابيب نفط بين إيلات وعسقلان.

وتصاعدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اليوميين الماضيين، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وجرائمه في القدس المحتلة، التي منحت بسببها المقاومة، جيش الاحتلال مهلة لإنهائها.

وردت المقاومة بقصف مستوطنات في غلاف قطاع غزة بعشرات الصواريخ اليوم وأمس، ورد جيش الاحتلال بغارات على قطاع غزة استهدف بعضها مدنيين ومباني سكنية مدنية فضلاً عن قيادات للمقاومة الفلسطينية.

القصف الفلسطيني خط أنابيب نفط إيلات عسقلان القدس

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