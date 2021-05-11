إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرات بأراضي 48

فلسطين - (أ ش أ)

أصيب مساء اليوم الثلاثاء، عشرات المتظاهرين الفلسطينيين بالاختناق، واعتقل آخرون، خلال قمع الشرطة الإسرائيلية للمسيرات الغاضبة والمنددة باعتداءات الاحتلال، على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، والتي انطلقت في عدة مدن وبلدات داخل أراضي عام 1948.

وشهدت مدن حيفا ويافا والناصرة والمشهد وطمرة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - مسيرات، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، وهتفوا بالشعارات المنددة بالاحتلال والاستيطان، والاعتداءات الغاشمة على القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، كذلك على قطاع غزة.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرق والشوارع المحيطة بأماكن المسيرات، واعتقلت عددا من الشبان في يافا، فيما قمعت المتظاهرين في طمرة بالقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة العشرات بالاختناق.