الجزائر تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

10:25 م الثلاثاء 11 مايو 2021
الجزائر تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

الجزائر

الجزائر - (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الوزارية لرصد الأهلة والمواقيت الشرعية بالجزائر أن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت اللجنة في بيان لها مساء اليوم، أنه تعذر اليوم رؤية هلال شهر شوال 1442 هجرية، وبذلك يصبح غدا الأربعاء، هو المتمم لشهر رمضان، على أن وتكون غرة شهر شوال يوم الخميس المقبل.

ووجهت اللجنة التهنئة للشعب الجزائري بهذه المناسبة، داعية الله أن يرزق البلاد الأمن والاستقرار، وأن يرفع الوباء، وأن يتقبل الصيام والقيام.

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الجزائر عيد الفطر هلال شهر شوال

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